كشف كواليس جديدة حول قضية رشوان توفيق وابنته

المصدر: البيان

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مازال موضوع الفنان المصري رشوان توفيق الذي يعيش حالة نفسية سيئة بسبب القضايا المقامة بينه وبين ابنته يشغل حيزا كبيرا من اهتمام وسائل الإعلام المصرية والعربية وأيضاً القضاء المصري.

ونظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، أولى جلسات الدعوى المقامة من ابنة الفنان المصري رشوان توفيق والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلات الصادر منها لوالدها.

وأجَّلت المحكمة أولى جلسات الدعوى المقامة من آية ابنة الفنان رشوان توفيق، بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لجلسة 25 ديسمبر الجاري، لإدخال خصوم جدد بالقضية.

وكشف مجدي مهران، محامي الفنان المصري رشوان توفيق، سبب تأجيل الدعوى المقامة من الابنة، قائلًا "طالبنا بإدخال خصوم جدد".

وعن الخصوم الجدد، قال "عصام الدين حسن زوج آية، وابنها محمد عصام الدين وبنك مصر".

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مهران قوله إن طلب إدخال الثلاثة خصوم لأنهم "كان من المفترض الالتزام بعدم المساس بالوديعة واستمرار العائد الخاص بها للفنان المصري وأرفقوا بالطلب بيان الوديعة والتعهدات التي قاموا بها"، على حد تعبيره.

وأردف: "أموال الوديعة هي في الأصل خاصة بالفنان رشوان توفيق ولكنها وُضعت باسم ابنته ووقّعت على تعهد وإقرار منها ومن زوجها وابنها بعدم المساس بهذه الوديعة طيلة حياة الفنان القدير"، لافتا إلى أن المستفيد من الوديعة طوال الفترة الماضية كان الفنان وليس ابنته.

وتابع: "طالبنا في دعوة فرعية بإلزامها بإعادة الحال كما كان عليه بشأن الوديعة التي قام بها والدها لها"، لافتا إلى أن "الجلسة تم تأجيلها لـ25 ديسمبر الجاري لسداد الدعوى الفرعية وإعلام الخصوم الجدد بصحيفة الإدخال".



وحول مبادرة الصلح التي كان قد بادر بها الفنان المصري، أكد "مهران" على أنهم "لم يوافقوا عليها" على حد تعبيره، وأشار إلى أنهم جددوا مبادرة الصلح مرة أخرى، لكن لم تلق قبولا، مؤكدا على أنَّ "الخلاف ليس معها وأنهم لا يريدون التصالح بشكل ودي ولكنهم يريدون التقاضي واللجوء للمحاكم".

وعن اختفاء آية ابنة الفنان رشوان توفيق، قال المحامي المصري إنها لم تجرِ أي مداخلات تلفزيونية أو لقاءات صحفية لأنها ليست طرفا في القضية، على حد تعبيره.

ويتابع: "هناك تأثير خارجي عليها يطالبها بعدم الصلح مع والدها والزوج والابن هما طرفا القضية وليست ابنة الفنان، وسبب اختفائها أنها ليس لديها كلام تقوله"، على حد تعبيره.

ويوضح مجدي مهران أن "ابنة الفنان المصري ليس من حقها قانونا إقامة دعوى قضائية ضد والدها وهو على قيد الحياة لأن والدها هو المالك لهذه الأموال".

وقال: "للأسباب السابقة، ليس من حق ابنته رفع دعوى قضائية ضد والدها، وفقا لمواد القانون فهي لن تكسب القضية، وسيكون الحكم لصالح الفنان".

وعن سبب غياب الفنان المصري رشوان توفيق عن حضور الجلسات، قال إنّه يحضر نيابة عن الفنان المصري بتوكيل منه، لافتا إلى أنّه "من الطبيعي الحضور في الدعاوى المدنية بوكالة وغياب الشاكي في هذه القضايا أمر طبيعي".

كما قال محامي الفنان المصري أنَّ "رشوان توفيق ليس لديه أي شروط للتصالح مع ابنته فعودة الحال كما كان عليه ليس شرطا كما صرح البعض لأنه يريد أن يحل مشاكله مع ابنته بعيدا عن المحاكم".

وكان توفيق قد تعرَّض لأزمة شخصية مؤثرة خلال الفترة الماضية، بعدما رفعت ابنته دعاوى قضائية عليه بسبب خلاف مادي.

وحرص كثيرون من نجوم الفن المصري على دعم الفنان وكان أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانات دنيا سمير غانم وإيمان العاصي ونشوى مصطفى، وغيرهم.