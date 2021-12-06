لماذا فرحت بلقيس فتحي بعد طلاق شيرين عبد الوهاب؟

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة بلقيس فتحي، عن رأيها في طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب، وذلك خلال لقائها ببرنامج "et بالعربي".

وقالت بلقيس فتحي: "تواصلت مع شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من زوجها حسام حبيب وأرى أن من حقها ألا تتحدث عن أي تفاصيل تخص طلاقها ولكني تحدثت معها وكشفت لي بعض التفاصيل".

وأضافت بلقيس: "أنا سعيدة بطلاقها كون هذه اعتبرها بداية انطلاقة جديدة لشيرين عبد الوهاب الفنانة والتي تأخرت كثيرا بسبب الزواج".

وأشارت فتحي: "لقد مررت بنفس التجربة ولكن استطعت أن أعود للحياة من جديد وكان الطلاق بالنسبة لي بداية انطلاقة جديدة في حياتي الفنية وأنا على يقين أن يكون نفس الحال بالنسبة لشيرين عبد الوهاب".