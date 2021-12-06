فيلم «الكمين» يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر

المصدر: دبي - البيان

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حقق الفيلم الإماراتي «الكمين»، وهو إنتاج مشترك بين «إيمج نيشن أبوظبي» و«إيه جي سي إنترناشيونال»، نجاحاً كبيراً، حطم معه الأرقام القياسية في شباك التذاكر، مع أكثر من 170 ألف تسجيل دخول منذ انطلاقه في الصالات في 25 نوفمبر الماضي، ما يجعله الفيلم الإماراتي والعربي الأكثر نجاحاً على الإطلاق في الإمارات، التي تتصدر قائمة أكبر 20 سوقاً في شباك التذاكر العالمي. وحجز الفيلم موقعه، كواحد من بين أفضل خمسة أفلام من حيث الإيرادات الأعلى لهذا العام. ويُعد فيلم «الكمين» أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كل مشاهد الفيلم في الإمارات بمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد. وقد أعلنت «ڤوكس ديستربيوشن»، عن فخرها بالنجاح الكبير الذي حققه هذا الفيلم، والذي كان قد أقيم العرض الأول له في «ڤوكس سينما» في «ياس مول»، وحضره مخرج الفيلم الشهير بيير موريل (مخرج فيلم «تيكن» و«ديستريكت بي 13») والمنتج «ديريك داوتشي» (منتج فيلم «رومان جي إسرائيل» و«فرانكشتاين») والمنتجة «جينيفر روث» (فيلم «بلاك سوان») وأبطال العمل، إلى جانب الجنود الإماراتيين الذين حدثت معهم قصة الفيلم على أرض الواقع لتشكل مصدر إلهام لإنتاجه.

ضجة كبيرة

وحصد فيلم «الكمين» منذ إطلاقه في الصالات، ضجة كبيرة في شباك التذاكر وحاز على إشادة من النقاد. ويتم طرحه حالياً عبر 185 شاشة في الإمارات.

وقال إينياس لحود، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»: «تفخر «ڤوكس ديستربيوشن»، بالنجاح الهائل الذي حققه فيلم «الكمين» في الإمارات، الأمر الذي يؤكد على الجماهيرية المتزايدة للإنتاج المحلي، ويؤكد أيضاً على أن الجماهير تتطلع إلى تحقيق تجربة ترفيهية غامرة لا مثيل لها، والتي توفرها صالات السينما. ونحن ملتزمون بدعم المواهب المحلية.. ونتطلع إلى المزيد من التعاون الناجح مع شركائنا «إيمج نيشن»». من جهته، قال مخرج الفيلم بيير موريل، مخرج فيلم («تيكن» و«ديستريكت بي 13»): «حصد فيلم «الكمين»، انطلاقاً من قصته الملهمة عن مجموعة صغيرة من الجنود الإماراتيين الذين أظهروا شجاعة فائقة، صدى لدى المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة. ويشرفني أن أكون من المشاركين في هذا الفيلم وجزءا من فريق العمل، الذي عمل على نقل هذه القصة الحقيقية وتقديمها إلى العالم».

نجوم

ويلعب دور البطولة في فيلم «الكمين» مجموعة من المواهب الإماراتية هم: مروان عبد الله صالح، وخليفة الجاسم، ومحمد أحمد، وعبد الله سعيد بن حيدر، وسعيد الهرش، وحسن يوسف البلوشي، وخليفة البحري، وغانم ناصر، ومنصور الفيلي، وحسين سعيد سالم، وعبد الله الراشدي، وطلال البلوشي، وعمر بن حيدر، وإبراهيم المشرّخ، وعبد الله المقبالي، وسالم التميمي، ومحمد فيصل مصطفى، وميثاء محمد، ويعقوب ثابت، وسالم مصبح خميس العيمي، وسعود الكعبي، ومهيرة عبد العزيز.