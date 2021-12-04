أول ظهور للفنان عادل إمام بعد شائعة إصابته بكورونا

المصدر: البيان

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نشر الفنان المصري الكبير عادل إمام، صورة جديدة له على صفحته في "فيسبوك" حيث ظهر بابتسامته المعهودة مرتديا قميصاً أنيقاً، ونالت صورة الزعيم إعجاب متابعيه.

وكان الزعيم تصدر محركات البحث في مصر خلال الأيام الماضية، بعد تردد أنباء حول إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويذكر إن آخر أعمال عادل إمام الفنية، مسلسل فلانتينو الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، من بطولة كل من داليا البحيري، وحمدي الميرغني، والراحلة دلال عبد العزيز، وعدد أخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن وإخراج رامي إمام.