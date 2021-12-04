سمية الألفي تكشف مفاجأة في طلاقها الثالث من فاروق الفيشاوي

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة سمية الألفي لأول مرة عن مفاجأة تتعلق بالطلاق الثالث من النجم الراحل فاروق الفيشاوي وانفصالهما نهائيا، مؤكدة أن الخيانة لم تكن السبب كما يتوقع البعض، ولكنها طلبت الطلاق بعدما علمت بتعرضه لانتكاسة وعودته مجددا للإدمان.

أشارت سمية إلى أنها تحملت خيانة فاروق الفيشاوي 16 عاما، ولكن لم يكن هذا هو سبب الطلاق، أضافت أثناء حلولها ضيفةً على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها السيرة المذاع على قناة dmc، طلبت الطلاق من فاروق الفيشاوي بسبب الإدمان وليس بسبب خيانته لها والتي حدثت واكتشفتها عام 1987.

وقالت: قلت له الإدمان بقى قضية حياتي وميهمنيش إنك تخوني، وأنا مش هكمل لأنك رجعت للإدمان، كما أشارت إلى أنه بالفعل ابتعد عن الإدمان في الفترة الأخيرة ولكنها كانت قد استنفدت كل طاقتها ولم تستطع العودة إليه، مشيرة إلى أنها انفصلت عن مدحت صالح أيضًا بسبب خيانته لها.

أكدت سمية أنها لم تتخل عنه في الوقت الذي أدمن فيه، قائلة: “أبو ولادي وشريك عمري ازاي اسيبه في الموقف دا”، مشيرة إلى أنه من بين أسباب الطلاق كان نجلاها أحمد وعمر حيث خرج الموضوع من علاقتها المنفردة بفاروق الفيشاوي، وأصبح لديها طفلان يحتاجان للمسؤولية في التربية.

وواصلت قائلة: أحمد وعمر كانا أغلى من أي حاجة وأنا كنت مسؤولة عن تربيتهما، وفاروق مكانش عنده الوقت أنه يشارك في تربيتهم.. والموضوع مبقاش يخصني أنا وهو كان يخص أحمد وعمر.

أشارت إلى أن مشهد طلاقهما كان مؤثرا وبكى فيه الطرفان، وقالت: أطلقنا وروحنا البيت وماما كانت بتطبخ في البيت واتغدينا سوا.. انفصلنا سنة ثم أطلقنا بعد ما أتملكنا أول شقة لينا وأنا اللي فضلت فيها، وفاروق كان مسؤول ماديا وعمره مقصر في أي طلب لأولاده ولا ليا والمسؤولية مش مجرد فلوس.