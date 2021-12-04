حل لغز وفاة ممثل هندي شهير عن 36 عاماً وتحلل جثته

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثرت الشرطة الهندية على جثة الممثل الهندي الشهير براهما ميشرا، في حالة تحلل وتعفّن، وذلك بمحل إقامته في حي فيرسوفا بمدينة مومباي في الهند، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 36 عامًا.

وتم العثور على براهما ميشرا في المنزل بعد أن اشتكى الجيران من رائحة كريهة وأبلغوا الشرطة، ليدخل أفراد الأمن إلى الشقة بمفتاح مكرر، ووجدوه متوفى بالحمام.

وعثرت الشرطة على جثته شبه المتحللة في منزله المستأجر في طريق "ياري" بحي فيرسوفا في مومباي، وتم إرسال جثة الممثل إلى مستشفى كوبر في جوهو لتشريح الجثة.

وسبب وفاة براهما ميشرا إصابته بأزمة قلبية باغتته أثناء تواجده في دورة المياه بمنزله، ولم تعثر الشرطة الهندية على أية آثار على جثمانه تثبت تعرضه للقتل أو العنف.

براهما ميشرا، يقيم بمفرده منذ أربع سنوات في شقته المستأجرة في مومباي، حسبما ذكر تقرير نشر في "إنديا توداي"، كما تقول التقارير أن الممثل البالغ من العمر 36 عامًا توفي بنوبة قلبية، ولم تصدر الشرطة بيانًا رسميًا في هذا الشأن.

تعد أبرز أفلامه "Kesari" في عام 2019، "Chor Chor Super Chor" في عام 2013.