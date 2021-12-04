سمية الألفي : ليلى علوي سبب طلاقي من فاروق الفيشاوي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل قصة الحب التي جمعت الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة ليلى علوي، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في الطلاق الأول من الراحل فاروق الفيشاوى.

وأضافت سمية الألفي، :"لقيته كاتب جواب لليلى علوي، ودا كان أول سبب طلاق، لأنه كان فيه مشاعر، وقصة حب مع ليلى علوي".



فيما ردت الفنانة سمية الألفي، على ما يتردد بشأن ذهابها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.

وقالت الفنانة سمية الألفي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الجمعة، ان هذه الفكرة لم تخطر أبدًا على بالي ولا على بال فاروق، وكل ما يثار في هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث تماما.

وتابعت سمية الألفي، بعد الطلاق التالت، فاروق اتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين اطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا اتجوزت واطلقت، قولتله انت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا، بس عمرنا ما أتكلمنا إني هتجوز محلل عشان أرجع له".



فيما تحدثت الفنانة سمية الألفي، عن حبها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة انه كان يربطها به علاقة حب قوية استمرت لسنوات طويلة ولم تنته وفق صدى البلد.

وأضافت سمية الألفي، انه :"بعد فاروق مفيش أعياد، بس الحياة لازم تستمر".

وأشارت إلى أن مشهد طلاقهما كان مؤثرا وبكى فيه الطرفان، مردفة: "اطلقنا وروحنا البيت وماما كانت بتطبخ في البيت واتغدينا سوا.. انفصلنا سنة ثم اطلقنا بعد ما اتملكنا أول شقة لينا وأنا اللي فضلت فيها، وفاروق كان مسؤول ماديا وعمره مقصر في أي طلب لأولاده ولا ليا والمسؤولية مش مجرد فلوس".