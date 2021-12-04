تغريدات النجوم فخر واعتزاز بإنجازات الإمارات

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى نجوم الفن في الوطن العربي، بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها الكبيرة خلال فترة الـ 50 عاماً الماضية، وتسابقوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكتابة أروع الكلمات المعبرة عن محبتهم واعتزازهم وفخرهم بهذا الوطن المعطاء وبأرضه الغالية الطيبة.

وحرصوا على توجيه أجمل التهاني وأطيب الأماني لحكومة وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

«البيان» طافت على حسابات النجوم وخرجت بباقة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنانة أحلام التي عبرت عن فخرها واعتزازها بانتمائها لوطنها، وكتبت عبر حسابها على «إنستغرام» مغردة:

«خمسون عاماً من الحب، خمسون عاماً من التقدم والازدهار، خمسون عاماً والبيت متوحد، خمسون عاماً من التقدم، وقدامنا خمسون عاماً من العطاء، خمسون عاماً وبلادي الإمارات أجمل وأحلى، خمسون عاماً وافتخر أني انتمي لهذا الفخر دولتي الإمارات العربية المتحدة».

إبهار وتقدم

من جهتها، كتبت الفنانة إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر» أروع الكلمات، التي تعبر عن مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 50 عاماً الماضية وقدمت التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وجاء في تغريدتها:

«خمسون عاماً من الإبهار والتقدم. والخمسون المقبلة واعدة ومهمة وتؤكد أن المستحيل كلمة غير موجودة في قاموس الإمارات. كل عام وأنتم بخير في عيد الاتحاد، وأطيب أمنيات الخير للمواطنين والمقيمين بهذا العيد».

بدوره، وجه الفنان راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» تحية لدولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، وقال:«تحية للبلد الذي علم الناس معنى القيادة ومعنى الإنسانية والوطنية... تحية للبلد الذي زرع المحبة والأمان والاطمئنان... تحية إلى الإمارات العربية المتحدة».

سعادة واعتزاز

وفي سياق متصل، عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها واعتزازها بالمسيرة التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأت الإمارات بعيد الاتحاد الـ 50، جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كتبت فيها «كلّ سنه ودولة الإمارات العربية المتحدة بخير واستقرار وتقدّم بقيادة حكّامها الكرام وشعبها الطيّب وأرضها الخيّره وجزيل امتناننا على لطف استقبالها لكلّ منّ قصدها لتكون له أجمل وطن، عاشت دولة الإمارات بخير لتبقى الدنيا بخير، عيد الاتحاد الخمسين».

من جانبه، وثقت الفنانة نسرين طافش احتفالها بهذه المناسبة في مقطع فيديو نشر عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وبجانبها علم الإمارات وكتبت معلقة «كل عام والإمارات الحبيبة بخير وسلام وازدهار».

بلد الخير

ووجه الفنان قصي خولي عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» أروع الكلمات والتهاني للشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد وكتب: «بلاد العز والفخر، عيد الاتحاد الخمسين، دام عزك يا بلد الخير والعز والكرم والإنسانية، كل عام وشعب الإمارات الكريم بألف خير وصحة وسعادة ونجاح».