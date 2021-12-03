هل علمت دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم؟ حسن الرداد يحسم الأمر

المصدر: البيان

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أوضح الفنان المصري حسن الرداد والدة زوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لم تعلم نهائيا قبل وفاتها بوفاة زوجها النجم سمير غانم.

وقال الرداد خلال لقائه في برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس": "لم يحدث.. وكنا مخبيين عليها فعلا لآخر لحظة.. وحالتها لم تكن تسمح بأن نخبرها بذلك .. وسمعت هري كتير بره .. وهناك بعض المواقع والسوشيال ميديا نشروا وتحدثوا عن أنها علمت بوفاته.. جابوا الكلام منين؟ فيه ناس نشرت شائعات بشكل شخصي عن حد .. جابوه منين؟.. مش كل واحد عنده حاجة أو موقع يستحل إنه يكتب أي حاجة.. حد يعرف إننا قعدنا 4 شهور في المستشفى مبنشفش الشارع غير واحنا خارجين أو داخلين للمستشفى .. بنبدل على المستشفى اللي فيها أستاذ سمير .. وعلى المستشفى اللي فيها أستاذة دلال .. وكنا في حالة نفسية سيئة لا تحتمل أي خبر سلبي أو شائعة!" وفق المصري اليوم.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز في يوليو الماضي عقب ما يزيد على شهرين من وفاة زوجها النجم سمير غانم إثر مضاعفات ڤيروس كورونا.

وتصدرت الفنانة دلال عبدالعزيز التريند عدة مرات منذ رحيلها خاصة مع عرض آخر أفلامها "فرق خبرة" الذي شاركت في بطولته مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي ولايزال بدور العرض السينمائي.

وتحدثت النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز عن الراحل زوجها سمير غانم قبل رحيلهما قائلة إن الله يحبه، مشيرة إلى أن سمير غانم "ربنا كرمه بحب الناس".