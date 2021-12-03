الفنانة شيرين تخرج عن صمتها بعد أنباء طلاقها: الآن لست مستعبدة

المصدر: البيان

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قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال حوار مع الإعلامية نضال الأحمدية، "أنا حاليا ببني شيرين جديدة.. والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى".

وتوجهت شيرين عبد الوهاب بالشكر إلى نضال، قائلة: "بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي.. الطبيب النفسي زي النسا زي الباطنة زي الجلدية، على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره إيه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان، وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدًا".

ونفت شيرين، وجود أي حديث لها مع حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، خاصةً إذا تعلق الأمر بنيتها للعودة إليه، مؤكدة أنها لن تتفاوض مع حسام أو أسرته لتعود إليه: "أعرف حسام وأسلوبه وأعرف أمه وأسلوبها".

وكانت الإعلامية اللبنانية، أثارت حالة من الجدل، عقب إعلانها مزاعم طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، حسبما زعمت، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم"، وأعادت الأحمدية نشر خبر الطلاق وكتبت: "شيرين طلقت حسام حبيب".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا، أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي بعنوان "كلها غيرانة"، ومن كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود انور، وتوزيع محمد مجدي، ووصل عدد مشاهداتها بعد طرحها عبر قناة شركة روتانا في موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 399 ألف مشاهدة.