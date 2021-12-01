«ضيافة 2021» يحتفي بنجوم الفن والمجتمع

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفى مهرجان «ضيافة»، مساء الأحد الماضي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة، في جزيرة النخلة بدبي، بكوكبة من نجوم الفن والإعلام بالعالم العربي، وذلك بالتعاون مع شركة «نخيل» وفندق سانت ريجيس، وذلك خلال أجواء ساحرة ضمت عدداً من الرعاة ونخبة من الإعلاميين والشخصيات المجتمعية .

وفي بداية الحفل، رحّب رئيس المهرجان الدكتور ميشال الضاهر، بالحضور، شاكراً دولة الإمارات التي يعيش على أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية في وئام وتعايش، وخاصة إمارة دبي الوجهة النوعية للأحداث والفعاليات الكبرى.

وقد كرّمت الدورة الخامسة من فعاليات المهرجان أوائل المساهمين في نشر الأغنية السعودية حول العالم،عملاق الغناء والموسيقى الفنان الراحل «طلال مداح».

وشهد حفل افتتاح المهرجان مشاركة عدد من نجوم الغناء، بفقرات ابتدأها الفنان العراقي مصطفى عبد الله بتقديم أغنية «مقادير» للفنان طلال مداح، بالإضافة إلى غناء الفنان ملحم زين ونوال الزغبي وسيف نبيل أجمل أغانيهم. كما كرّم المهرجان العديد من النجوم من بينهم: الفنانة أنغام، ليلى علوي، سيف نبيل، ملحم زين، لجين عمران، نوال الزغبي، كما كرّمت شخصيات أخرى عديدة.

وسيجري خلال فعاليات الحدث، تكريم 24 شخصية مهمة من 13 بلداً حول العالم من الإمارات والسعودية، البحرين، الكويت، فرنسا، العراق، تركيا، إيطاليا، تونس، مصر، المغرب، سوريا، ولبنان.