أمسيات دبي عامرة بالفرح والغناء والألق

المصدر: دبي ـ البيان

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فرح وجمال معطران بنغم الإبداع وروح الموسيقى، ترددت أصداؤهما وهي تعانق فرادة دبي، عبر حفلات فنية نوعية شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية ضمن «فعاليات دبي 2021/‏‏‏2022»، ‏‏‏وذلك على مسرح مدينة دبي للإعلام، حيث جمعت أبرز النجوم العرب في سهرات وفعاليات ممتعة لقيت إقبالاً كبيراً، وأحيتها كوكبة من نجوم الوطن العربي الأبرز، أمثال: ماجدة الرومي، كاظم الساهر، ماجد المهندس، أصالة نصري.

رومانسية وفرح

افتتحت ماجدة الرومي الحفلات بليلة استثنائية مساء 25 نوفمبر، إذ أطربت الجمهور بأدائها المتميز لأشهر أغانيها مثل «كلمات»، «أنت الملك قلبي»، وغيرها بالإضافة إلى حضورها الراقي الذي انعكس على أجواء الحفل.

كما أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حفلاً غنائياً ساحراً ليل 26 نوفمبر، وأشعل أجواء دبي بأشهر أغنياته الرومانسية مثل «هل عندك شك»، «كتاب الحب»، والقصائد التي قدمها، إذ طغت أجواء مليئة بالحب والرومانسية على الحفل. وأطل كل من ماجد المهندس وأصالة نصري على الجمهور الإماراتي والعربي بحفل مزدوج متميز مساء 27 نوفمبر فأطربا الحضور بمجموعة من أجمل أغانيهما وأشعلا الأجواء فرحاً وغناءً حتى منتصف الليل.

حفل جديد

وقد قامت شركة «بست مومنتس» وهي الشركة الأضخم في مجال تنظيم الحفلات في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة «هيو مانجمنت» بتنظيم هذه الحفلات.

يذكر أن الجمهور العربي في دبي سيكون على موعد جديد في مناسبة رأس السنة، مع كل من شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والنجم ناصيف زيتون بحفل غنائي ضخم آخر من تنظيم الشركتين في 31 ديسمبر على مسرح فيستيفال أرينا.