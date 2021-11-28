أول تعليق من ابنة رشوان توفيق بعد تصريحاته الأخيرة

المصدر: البيان

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رفضت الإعلامية المصرية هبة رشوان ابنة الفنان القدير رشوان توفيق التعليق على ما فعلته شقيقتها مع والدهما ورفع قضية حجر عليه.

وقالت الإعلامية الكبيرة "لا تعليق على ما فعلته أختي آية وزوجها"، مشيرة إلى أنه لا تعليق على ما فعلته أختي، ووالدي لا يزال يحبها ويدعو لها باستمرار.



وتابعت خلال حلول أسرة الفنان القدير رشوان توفيق ضيوفا مع الإعلامي عمرو الليثي: والدي لم يكن يحمل الأموال ووالدتي كانت المسؤولة بشكل كلي، وكان والدي يعطيها كل المال ويكتفي بمصروفه فقط، ووالدتي كانت هي من تشتري لنا الملابس، متابعة " كل ما نملكه من مال بفضل الله ووالدي فقط".



بينما أشار الدكتور عمرو الليثي إلى جحود الأبناء على آبائهم ومدى قسوة قلب بعض الأبناء بشكل عام، ولكن الفنان رشوان توفيق ضحى بكل شيء من أجل أسرته طوال حياته، وإنفاق كل ما هو ثمين عليهم، داعيا الله أن يمتعه بالصحة وقام بتقبيل رأسه في ختام الحلقة قائلا: كلنا أبناؤك وأرجوك لا تحزن.



وقال الفنان رشوان توفيق إنه من مواليد 2 فبراير 1933 بحي السيدة زينب، وإنه يعتبر أمه من أولياء الصالحين وقمت بأداء فريضة الحج لأبي وأمي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، في إحدى المرات كنت بعمل عمرة لوالدتي وسألت في نفسي يا ترى يا أمي هل ثواب العمرة وصلك، وفوجئت بها في الحلم في هذه الليلة بتتصل بي وبتقول ألو وأنا اقولها أنتِ بتتصلي بيا منين يا أمي، وتأثرت بوفاتها.



وقال الفنان رشوان توفيق عن علاقته بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم، في بداية حياتها الفنية علمت أنها ستتزوج من الفنان سمير غانم نصحتها رغم حبي لسمير بعدم الزواج منه لأنه كان أكبر منها سنا.