ماذا قالت سمية الخشاب بعد حجر ابنة توفيق رشوان عليه؟

المصدر: البيان

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عبرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن دعمها للفنان القدير رشوان توفيق بعد مأساته مع ابنته الصغرى، بعد أن رفعت ضده قضية حجر في المحاكم بعدما أبدى حزنه وتأثره وبكى أثناء حلقة تليفزيونية.

وكتبت سمية الخشاب عبر صفحتها في فيسبوك: "‏الفنان القدير المحترم رشوان توفيق لا أحد يختلف على أنك في قلوب كل أسرة مصرية وعربية، حضرتك رمز للأب المثالي المضحي في أدوارك العظيمة في مشوارك الفني الرائع، وفي الحياة كأب لنا جميعا كل الحب والاحترام والتقدير والدعم لك.

وقال رشوان توفيق: عشت حياتي كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتي الراحلة وهي اللي كانت تمنحني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي، وقدمت لأبنائي كل شيء".

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، "بعد وفاة ابني توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي وعشت لأولادي، لكن بعد وفاة زوجتي الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدي عليا، بعد التأثير على بنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أني لم أحرمهم من شيء طوال حياتي فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها في حياتي على الإطلاق"

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلاً، "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمري، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتي آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا عليّ، وأدعو لها بالصحة والهداية".

واختتم الفنان رشوان توفيق "ما يحدث لي حالياً يذكرني بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التي جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة في أشخاص لا يصونونها".