ماجدة الرومي تغني باقة من روائعها في حفل بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أحيت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، حفلاً غنائياً في دبي، أخيراً، ضمن سلسلة حفلات فعاليات دبي 2021-2022، التي تستضيف أهم نجوم الوطن العربي، حيث ملأت الأجواء فرحاً وغناء خلالها، حتى منتصف الليل. وقد اعتلت ماجدة الرومي المسرح بحفاوة جماهيرية كبيرة، لتفتتح الحفل برسالة وطنية توجهت فيها إلى اللبنانيين المقيمين في دبي، كما هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين. وقدمت ماجدة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها مثل: «كلمات»، «اسمع قلبي»، «أنت الملك قلبي» وغيرها، حيث رددها الحضور بحماس كبير.