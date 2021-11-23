المصدر: البيان

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اتشجت شاشات تلفزيونية بالسواد حداداً على وفاة 4 مذيعات مصريات في أقل من 10 أيام ، أغلبهن بشكل مفاجئ وحالة واحدة فقط بعد صراع مع المرض.

هدى شبانة

توفيت الإعلامية هدى شبانة، المذيعة بتليفزيون القنال التابع للقنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون أمس الإثنين، ومن المقرر تشييع جنازتها، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي، وستتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

وأعلن عمر محمد، نجل شقيقة المذيعة الراحلة، نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، إذ كتب: «توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر اليوم في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير».

أسماء مصطفى

توفيت صباح أمس الإثنين، الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها زوجها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت مصطفى قد أصيبت بمرض السرطان، وأجرت عددا من الجراحات، وكانت تواجه السرطان قبل أن ينتصر عليها وتغادر دنيانا صباح أمس، وشيعت جنازتها بحضور رموز إعلامية وعدد كبير من أسرتها ومحبيها.

شيرين دويك

وفي 17 نوفمبر توفيت بشكل مفاجئ الإعلامية شرين دويك وهي مذيعة بالتلفزيون المصري، وتوفيت بسبب تشخيص خاطئ لجلطة في الشريان التاجي حسبما أعلن الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب.

وكانت الصفحة الرسمية لماسبيرو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد أعلنت وفاة الإعلامية شيرين الدويك،: «الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله، رحمها الله رحمة واسعة وصبر أهلها ومحبيها».

مها حسني

وفي 15 نوفمبر، أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الإعلامية مها حسني، مذيعة التليفزيون المصري، حيث نشرت صورة لها معلقة: «مها حسني في ذمة الله».

وكانت مها حسني قد تعرضت لوعكة صحية شديدة قبل أيام، حيث نقلت من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام داخل سيارة عناية مركزة مجهزة.