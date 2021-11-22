الفنانون يودّعون سهير البابلي إلى مثواها الأخير

المصدر: القاهرة – جنا حماد

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وسط حالة من الحزن الشديد، شيع عدد كبير من النجوم والمشاهير جثمان الفنانة المصرية سهير البابلي، بعد رحيلها عن عمر يناهز الـ86 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان على رأس الحضور، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان أحمد بدير الذي قدم معها أحد أبرز أدواره المسرحية في «ريا وسكينة»، وخالد النبوي، وفاء عامر، ورجاء حسين وجومانا مراد وحلا شيحة وزوجها الداعية معز مسعود، إضافة إلى الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، اللذين قررا مساندة أسرة الراحلة في الجنازة. فيما غابت الفنانة المصرية يسرا وكذلك الفنانة إسعاد يونس عن تشييع جثمان «البابلي» نظراً لوجودهما خارج مصر.

وقبل بدء صلاة الجنازة، وضع المشيَّعون وروداً على الجثمان، وبدأوا بعمل حلقة ذكر للقرآن الكريم، فيما انهارت ابنة سهير البابلي، نيفين الباقوري، بينما حاول المشيّعون تهدئتها قبل بدء صلاة الجنازة.

وتُوفيت الراحلة، أمس الأحد، بعد صراعٍ مع المرض، واشتهرت بعدد من الأدوار الكوميدية في المسرح والتلفزيون المصري، وتميّزت بإتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي ولها رصيد هائل من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية.

ومن أشهر أعمالها، دور بكيزة الدرمللي، مع إسعاد يونس، في مسلسل بكيزة وزغلول، والذي أُنتج في 1987، وكذلك دورها في مسرحيّة مدرسة المشاغبين.

وفي المسرح كان من أشهر أدوارها أيضاً، دور سكينة، الذي أدته مع الفنانة الراحلة شادية، في مسرحية «ريا وسكينة»، من بطولتها بجانب الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي.