وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الأحد الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت البابلي تعرضت منذ ما يقرب من شهر إلى بوادر غيبوبة، وخلال هذه الفترة تعرضت لبعض المضاعفات، وتم إخضاعها للعديد من الفحوصات.

أكدت الفحوصات وجود مياه في الرئة وضعف بعضلة القلب، وساءت حالتها مؤخرا وحدث توقف بعضلة القلب للحظات، وهو ما استدعى دخولها وحدة الرعاية المركزة.

وولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي – في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية.

كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

وللفنانة الراحلة رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين.

ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام، جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول. ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة .. ذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار.

اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة.

تزوجت سهير البابلي خمس مرات كان أولها من "محمود الناقوري" الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين" ثم المطرب والملحن منير مراد وتاجر المجوهرات "أشرف السرجاني" الذي توفي لتتزوج بعده من رجل الأعمال "محمود غنيم"، كما تزوجت من الممثل أحمد خليل.