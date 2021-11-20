وفاة المخرج المصري مسعد الطنباري

المصدر: البيان

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أعلنت رباب طارق - زوجة الفنان رامي الطنباري - وفاة حماها المخرج المسرحي مسعد الطنباري، صباح اليوم السبت، مطالبة الأصدقاء بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت زوجة رامي الطنباري، عبر فيسبوك: «إنا لله و إنا إليه راجعون .. في رعاية الله وحفظه يا حبيبي .. الله يرحمك ويغفر لك .. توفي إلى رحمة الله أبي حمايا الغالي .. روح روحي وصديقي وحبيبي .. قلبي انكسر يا أغلى الناس .. أرجو الدعاء له قراءة الفاتحة».

ولم يعلن أي من أسرة المخرج الراحل مسعد الطنباري تفاصيل حول موعد الجنازة وتشييع جثمان الراحل، أو موعد تلقي العزاء حتى الآن.

جدير بالذكر أن مسعد الطنباري، هو مخرجي مسرحي كبير، درس المسرح بمركز اعداد القادة بالثقافة الجماهيرية دورة تخصصية للإخراج والتأليف، وتم اعتماده كمخرج مسرحي عام 1978.