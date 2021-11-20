نجوم الوطن العربي يغنون في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تنظم Dubai Calendar بالتعاون مع شركتي «بست مومنتس» و«هيو مانجمنت» سلسلة حفلات غنائية ضخمة مع أهم نجوم الوطن العربي في دبي، المدينة التي تشهد نشاطاً فنياً كبيراً. ينطلق الحفل الأول مع المطربة ماجدة الرومي مساء الخميس 25 نوفمبر بسهرة غنائية مميزة، ليطلّ بعدها قيصر الغناء العربي كاظم الساهر على جمهوره بحفل غنائي ضخم مساء الجمعة 26 نوفمبر. ومن ثم يجتمع كل من ماجد المهندس والنجمة العربية أصالة نصري بحفل غنائي مزدوج مساء السبت 27 نوفمبر. يذكر أن هذه الحفلات تنظم ضمن افتتاح جدول فعاليات دبي لعام 2021 - 2022.