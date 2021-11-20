تغريدات النجوم .. دبي موطن السعادة والجمال

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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دبي وجهة فناني ومبدعي العالم، يقصدها الجميع من كل حدب وصوب، يجتمع فيها نجوم الفن والغناء ليطلقوا العنان لإبداعاتهم، وليتبادلوا المحبة والمودة. وعلى أرض «دانة الدنيا» تكمن السعادة والفرح، وتتحقق الأمنيات والأحلام، هذا ما كشفت عنه حسابات نجوم الوطن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت التغريدات أيضاً عن تكريم البعض في دبي، وتغزل البعض الآخر بجمالها الأخاذ.

«البيان» رصدت حسابات النجوم وخرجت بجملة من التغريدات، والبداية كانت مع الملحن والفنان فايز السعيد، الذي أوضح أن حلمه تحقق والتقى على أرض دبي مطربة الجيل ميادة الحناوي، التي أحيت حفلاً فنياً في دبي أوبرا، قدمت فيه أجمل أغانيها الراسخة في عقول الجمهور العربي، السعيد نشر عبر حسابه على «إنستغرام» صورة جمعته بالفنانة ميادة الحناوي في مقر استوديوهاته في دبي.

وكتب عليها معلقاً: «نورتني اليوم مطربة الجيل الفنانة الكبيرة اللي تربينا على أغانيها الخالدة التي لحنها عمالقة الملحنين في الوطن العربي، أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، والموسيقار بليغ حمدي، والموسيقار محمد الموجي، والموسيقار عمار الشريعي والموسيقار صلاح الشرنوبي، وغيرهم من العمالقة».

أعمال راسخة

وأضاف السعيد في تغريدته: «غردت الفنانة ميادة الحناوي بأعذب الأغاني مثل «أنا بعشقك» و«نعمة النسيان» وغيرها وما زالت هذه الأعمال راسخة في أذهاننا ما رح تغيب ولا لحظة عن مسامعنا، لقد كان حلم أن أشوفك والتقي بك وتحقق هذا الحلم، الفنانة الكبيرة اللي بموت فيها (ميادة الحناوي) اسم أرفع له القبعة، تاريخ مخلد في سماء الأغنية العربية، حفظك الله ونورتيني قد الدنيا كل الاحترام والحب لهذه القامة الفنية».

من جهتها، عبرت الفنانة ميادة الحناوي عن سعادتها بتواجدها في دبي، أثناء حفل تكريم أقيم لها على أرضها، حضره نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي، وعلى رأسهم الفنان فايز السعيد والفنان وائل شرف والفنانة مها المصري، وغيرهم الكثير، وقالت الحناوي في فيديو نشر عبر حسابها على «إنستغرام»: «سعيدة جداً بوجودي هنا، وبهذا التكريم وهذا الحضور الرائع، شي يفرح القلب».

جمال دبي

من جانبها، تغزلت الفنانة هيفاء وهبي بجمال دبي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» مقطع فيديو لمدينة دبي وأبراجها الشاهقة وهي تطل من شرفة أحد الأبراج وتبدو بقمة حيويتها ونشاطها، وكتبت معلقة: «صباح الخير من دبي، التي عدت لها من جديد، أنظر إلى هذه السماء الرائعة».

وأحيا الفنان وائل كفوري حفلاً فنياً في فندق المريديان في دبي، قدم فيه باقة من أروع أغانيه، ونشر كفوري عبر حسابه على «إنستغرام» قبل يوم «بوستر» الحفل وكتب معلقاً: «انتظروني، وخليكم جاهزين لنلتقي بكم أحبابي في دبي».

وروجت النجمة ماجدة الرومي لحفلها المقبل في دبي المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة. ونشرت الرومي «بوستر» الحفل عبر حسابها بموقع «إنستتغرام»، وعلقت: «نلتقي معكم في دبي على مسرح مدينة دبي للإعلام، 25 نوفمبر».

وأطل الفنان اللبناني عاصي الحلاني بصورة جديدة له من دبي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وكتب عليها: «في دبي، وأرض الإمارات العربية المتحدة».