القضاء المصري يؤيد تغريم محمد رمضان لصالح ذوي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

المصدر: البيان

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رفضت محكمة النقض المصرية طلب الفنان محمد رمضان وقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح ذوي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أزمة كبينة الطائرة".

وأصبح قرار المحكمة الاقتصادية نهائيا وباتا وواجب النفاذ بعد رفض محكمة النقض الطلب المقدم من الفنان محمد رمضان.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار" مستغلا صورة الطيار في مشهد استعراضي خلال قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية وأدبية له.

وكان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، قد طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه.

وأوضح في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن التعويض يذهب للورثة بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، لأنه حكم نهائي واجب النفاذ، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطيار نتيجة أفعال الفنان المتهور محمد رمضان على حد قوله.

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، إثر سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة والتصوير داخلها.