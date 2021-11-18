مفاجأة صادمة بشأن سبب الوفاة المفاجئة لشيرين الدويك

المصدر: البيان

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فجر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقًا، مفاجأة صادمة بشأن وفاة شيرين دويك مذيعة التليفزيون المصري بشكل مفاجئ، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك".

و كشف د. جمال شعبان السبب الحقيقي وراء وفاة الإعلامية الشهيرة المفاجئة أثناء نومها بالرغم من تشخيصها بمرض القولون، حيث قال: "السيناريو الخادع لجلطة الشريان التاجي الخلفي، ألم في المعدة، ثم تشخيص إنه قولون، ثم موت مفاجئ أثناء النوم".

وأضاف: "الدرس المستفاد.. لازم رسم القلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلي البطن ومنطقة المعدة، رحم الله الفقيدة .. #زعلان".

وتوفيت الإعلامية شيرين دويك في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس بعد تعرضها لجلطة في الشريان التاجي، نتج عنها وفاتها أثناء نومها لترحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 46 عامًا، ما أثار صدمة وحزن الكثير من جمهورها وزملائها العاملين بماسبيرو.

وفي سياق متصل، أعلنت الإعلامية ميرفت المليجي وفاة الإعلامية شيرين الدويك، لتنعيها بكلمات مؤثرة حيث قالت: "الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجيء .. ألم في المعده .. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون .. ثم وفاه اثناء النوم بعد ساعات".

وتابعت: "ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة..

ادعولها بالرحمة وربنا يصبر أبناءها وأهلها .. وخالوا بالكوا من صحتكم الدنيا فعلا صغيرة وكل يوم بتصغر أكتر"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" وفق صحيفة الوفد.

يذكر أن شيرين الدويك إعلامية بالتليفزيون المصري، حاصلة على بكالوريوس آداب إنجليزي، التحقت بمبني ماسبيرو عام 1998، فهى تنتمي إلى آخر دفعة التحقت بالتليفزيون في عهد وزير الإعلام الراحل صفوت الشريف.

وعملت في قناه art لفترة قصيرة، وقدمت العديد من البرامج أشهرها: "نص ساعة صحافة" و"ألبوم الذكريات"، "جناب السفير"، ثم انتقلت للعمل بالقناة الأولى، وكانت حينها الإعلامية الراحلة سهير الإتربي هي رئيسة التليفزيون.



وأفجعت شيرين الدويك المذيعة بالقناة الأولى جمهورها بوفاتها ، حيث رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 46 عاماً، متأثرة بأزمة قلبية مفاجئة بسبب جلطة فى الشريان التاجى، ما أثار حزن وصدمة الكثيرين من محبيها وزملاؤها في ماسبيرو.