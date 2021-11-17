فيلم «الملك ريتشارد»..قصة عائلة رياضية تحدت المستحيل

المصدر: دبي ـ البيان

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تبدأ صالات السينما العالمية، غداً، عرض فيلم «الملك ريتشارد» : (King Richard) من شركة «وارنر براذرز بيكتشرز». ويقوم بإخراج الفيلم رينالدو ماركوس غرين ويتألّق بدور البطولة فيه النجم العالمي ويل سميث، المرشَّح مرّتين لجائزة الأوسكار، حيث يلعب دور ريتشارد ويليامز.

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ويحكي الفيلم قصّة حقيقية لعائلة تمتّعت بعزم ثابت وإيمان غير محدود مما أدّى لبروز نجمتين أصبحتا أسطورتين في عالم الرياضة هما ڤينوس وسيرينا ويليامز. وعبر التسلّح برؤية دقيقة وخطّة متينة من 78 صفحة، يصمّم ريتشارد ويليامز على إدخال ابنتيه ڤينوس وسيرينا إلى كتب التاريخ، حيث حرص على خوضهما التدريبات بشكل مستمر وفي مختلف الظروف المناخية – صحو أم مطر - على ملاعب التنس المنسية والمهملة في مدينة كومبتون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بالارتكاز على التصميم القوي للأب والنظرة المتزنة للأم مع البصيرة الواضحة، مما مكّنهما من تخطّي العوائق الهائلة أمامهما والتوقّعات الكبيرة منهما.

تلعب أونجانو إليس دور الأم أوراسين «براندي» ويليامز، بينما تلعب سانيا سيدني دور فينوس ويليامز، وديمي سينغلتون دور سيرينا ويليامز، فيما يقوم طوني غولدوين بدور المدرّب بول كوهين، أما جون بيرنثال فيلعب دور المدرّب ريك ماتشي. كما تضم مجموعة النجوم المشاركين في الفيلم كلاً من آندي بين، وكيفين دان، وكرايغ تايت.

فريق مبدع

قام غرين بإخراج فيلم بالارتكاز على سيناريو زاك بايلين. وأنتج من قبل تيم وايت وتريفور وايت عبر شركتهما «ستار ثروير إنترتاينمنت»، فيما عمل ويل سميث من خلال شركته «وستبروك». وقد تولى أشخا مسؤوليات المنتجين المنفذين، مثل: إيشا برايس، سيرينا ويليامز، فينوس ويليامز، جايمس لاسيتر، جادا بينكيت سميث، آدام مريمز، لين هاريس.