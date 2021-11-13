بريانكا تشوبرا تشارك فيديو لأفق دبي

المصدر: إعداد: نهى حوا

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توجهت الممثلة الهندية، بريانكا تشوبرا، إلى صفحتها على «انستغرام»، أخيراً، لمشاركة مقطع فيديو يظهر أفق مدينة دبي، معربة عن سعادتها بالعودة إلى المدينة.

وعلى ما يبدو، كانت بريانكا تشوبرا، على ترحال دائم في الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لموقع «ريبابليك وورلد» الهندي، حيث شُوهدت تنتقل من بلد إلى آخر، بدءاً من تصوير فيلم «القلعة» في إسبانيا، وتناول العشاء مع الأصدقاء في روما، والاحتفال بعيد ديوالي في منزلها في لوس أنجليس، وصولاً أخيراً إلى قضاء بعض الوقت في دبي، حيث شاركت كيف كانت مسرورة بوجودها في المدينة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته على «انستغرام» عن زيارتها دبي، كان بالإمكان مشاهدة مبانٍ مضاءة في جميع أنحاء المدينة، مع لمحة سريعة من برج خليفة. وقد أضافت الممثلة أغنية «ليلة واحدة في دبي» للفنان آراش. وأثناء مشاركتها الفيديو، كتبت تقول: «سعيدة جداً بالعودة» مع «قلب أحمر»، ومع ذلك لم تكشف الممثلة عن سبب زيارتها للمدينة، وما إذا كانت بهدف السياحة أم العمل.

وكانت قد احتفلت بعيد ديوالي في حفلة استضافتها الممثلة والكاتبة الأمريكية ميندي كالينغ، ثم أقامت الممثلة نفسها حفلة ديوالي مع زوجها، نيك جوناس دعت إليها العديد من نجوم هوليوود.

ومن خلال مشاركة سلسلة من الصور عن الأمسية، ذكرت بريانكا أن الحفلة كانت أول احتفال لها بالديوالي في منزلها في لوس أنجليس. وكتبت: «ديوالينا الأول في منزلنا الأول معاً. وهذا سيكون دائماً مميزاً»، متوجهة بالشكر إلى كل من كرّم وطنها وثقافتها، كما شكرت زوجها بالقول: «أنا أحبك وقلبي ممتن وممتلئ للغاية».

وتنتظر بريانكا العديد من المشاريع قيد التطوير حالياً. وستشارك قريباً في سلسلة أفلام الجاسوسية «القلعة» جنباً إلى جنب مع الممثل الإسكتلندي ريتشارد مادن. وستظهر أيضاً في فيلم «ذا ماتركيس» الجديد. وستقوم بالبطولة في فيلم بوليوود «جي لي زارا» بعد فيلمها «النمر الأبيض».