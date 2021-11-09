هاني شاكر يكشف سبب عدم إيقاف محمد رمضان عن الغناء

المصدر: البيان

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أثار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، ضجة كبيرة على مواقع التواصل، بعد قراره الصادم مؤخرًا بإيقاف مغني المهرجانات حسن شاكوش نهائيًا عن الغناء والحفلات، وهو القرار الذي أثار انقسام الجمهور ما بين مؤيد ومعارض له.

وعلق الفنان هاني شاكر، على سبب عدم اتخاذ قرار مماثل مع الفنان محمد رمضان، وعدم اتخاذ نقابة الموسيقيين قرار بإيقافه رغم الانتقادات الموجهة إليه ومخالفته لبعض قرارات النقابة.

وأوضح هاني شاكر أن السبب في ذلك هو عضوية محمد رمضان في نقابة المهن التمثيلية، لذلك لا يجوز له قانونًا بمنعه من الغناء، مثل عدم جواز منع نقابة الممثلين للمطربين بدخول مجال التمثيل، ولكنه انتقد أيضًا محمد رمضان بسبب بعض تصرفاته وأزيائه في حفلاته الأخيرة.

وقال هاني شاكر في تصريحاته إن اللون الاستعراضي الذي يقدمه محمد رمضان ليس غريبًا، ولكن محمد رمضان نفسه في الحفلات غريب وتمثل تصرفاته على المسرح علامة استفهام كبيرة.