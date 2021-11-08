تطورات خطيرة في حالة الفنانة نادية شكري

المصدر: البيان

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كشفت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، عن تدهور حالة والدتها الصحية، حيث أعلنت نقل والدتها للمستشفى.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "في طريقنا للمستشفى أرجو الدعاء لـ أمي فهي بأشد الحاجة له، ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل.

وكانت رشا قد طلبت الدعاء لوالدتها الفنانة القديرة نادية شكري، بعد تعرضها لوعكة صحية، وقالت عبر حسابها على فيسبوك: "رجاء من كل الناس اللي بتحبني أو حتى مش بتحبني، ادعو لأمي، أنا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوم أمي بالسلامة وعديها على خير".

يشار إلى أن الفنانة نادية شكري كانت قد شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ومنها أفلام "امرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة"، ومسلسلات "صاحب الجلالة الحب، وساكن قصادي، والوتد".. ومن أهم أعمالها المسرحية الشهيرة "العيال كبرت".