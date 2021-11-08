راشد الماجد يدشن انطلاقة مسرح «الدانة» في البحرين

المصدر: المنامة - البيان

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تنفيذاً لخطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها مملكة البحرين، واستراتيجية تنمية قطاع السياحة التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع سياحية وطنية كبرى لتكون البحرين واجهة للسياحة الترفيهية والثقافية، انطلق مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، بالحفل الافتتاحي مع الفنان راشد الماجد أول مرة على مسرح الدانة، وذلك الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، وشهد المسرح إقبالاً كبيراً إذ اعتلا المايسترو وليد فايد لتحية الجمهور برفقة فرقته الموسيقية، وقبل ظهور الفنان راشد الماجد، كما عرضت شاشات المسرح فيديو للجمهور في أول حفل غنائي في مسرح الدانة، استعداداً لليلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت.

وبعد انتهاء المقدمة، ظهر الفنان ليلقي كلمات ترحيبية للجمهور، ومن ثم قام بتقديم مجموعة متميزة من أعماله التي مزج فيها بين الأغاني القديمة والجديدة بصوته المتميز ومنها أغنية «الحب الكبير» المعبرة عن الحب والوفاء للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، واستمر الفنان في التفاعل مع جمهوره حتى ختم الحفلة بأغنية أنا الأبيض في ليلة مليئة بالذكريات التي لا تنسى.