فنانة مصرية شهيرة تتعرض لمحاولة خطف مرعبة

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية مي حسن أحداث تعرضها لمحاولة خطف على يد سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مي قولها : "خلال عودتي من أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، استقليت إحدى سيارات الملاكي التابعة لشركة خاصة، وحددت موقع شقتي الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر، واستهل السائق طريقه حتى وصلنا المدينة، وهناك أخذ طريقا مغايرا لم أعهده من قبل".

وأضافت: "تفاجأت بالطريق المظلم الخالي من السكان الذي سلكه المتهم، وعند سؤالي إياه قال إنه طريق مختصر، وهو ما يشير إليه تطبيق الهاتف الخاص بالقيادة، ولكن لسابقة عملي بشركة مشابهة لشركته ولإقامتي بالمنطقة قرابة الـ6 أعوام، لم أقتنع بذلك وطلبت منه العدول عن هذا الطريق، وأن يسلك الطريق المعهود لكنه أبى أن يفعل ذلك قائلا: مش هغير الطريق وبصراحة إنتي حلوة أوي".

وتابعت: "لم أتمالك نفسي عندما وقعت على مسامعي هذه الجملة لأبدأ في وصلة صراخ عارمة في وجهه وتزامن ذلك مع وجود مكالمة هاتفية مع زوجي المقيم بالخارج مما ألقى الرعب في قلبه لجهله ما يحدث، فلم يعبأ المتهم بصراخي وزاد من سرعة السيارة بطريقة جنونية، ففتحت باب السيارة وهممت بالقفز منها لخوفي من نيته، لكنه لاحظ ذلك في اللحظة الأخيرة وتوقف بالسيارة".