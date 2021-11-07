الفنان لطفي لبيب يعلن اعتزاله العمل الفني نهائياً

المصدر: البيان

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أعلن النجم الكوميدي لطفي لبيب اعتزاله العمل الفني نهائيا، بسبب ظروفه الصحية.

واستغل النجم الكوميدي لطفي لبيب لحظة تكريمه في أكاديمية الفنون المصرية مساء أمس، للإعلان عن اعتزاله، مؤكدا أن إصابته بجلطة في المخ تركت أثرا على جسده، ولم يعد قادرا على ممارسة المهنة.

وقال لطفي لبيب، "الجمهور واحشني جدا وأنا بخير وبصحة كويسة ولكني مقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لإني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال.. ومش بقدر أقف على رجلي".

وكرّمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الحفل، النجم لطفي لبيب في قاعة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

وكان الممثل المصري لطفي لبيب أكد أنه يتمنى أن يسترد صحته كي يستطيع الوقوف على خشبة المسرح ويقدم شخصية شايلوك في مسرحية "تاجر البندقية".

وكان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب مع الفنان أشرف عبدالباقي، والذي شارك متابعيه بصورة له مع لبيب، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام، وعلق أشرف عبد الباقي قائلا: نورنا إمبارح في التصوير عمنا لطفي لبيب وكان من أحلى الأيام.

وكشف الفنان المصري أيضًا أنه حصل على وسام "نجمة سيناء"، لافتا إلى أنه "سيظل يفتخر بهذا الوسام لآخر يوم في عمره".

وأفاد الفنان لطفي بأنه مازال يشاهد الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا عبر شاشة التلفزيون، وأنه يعشق الفن وسيظل متابعا له حتى لو أن حالته الصحية لن تجعله قادرا على التمثيل.