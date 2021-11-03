ديبيكا بادوكون تخطف أنظار المعجبين خلال تسوقها في دبي

المصدر: (إعداد: نهى حوا‏)

لم تتمكن نجمة بوليوود، ديبيكا بادوكون، من الهروب من الكاميرات التي كانت تلاحقها في دبي، أخيراً، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو لها بسرعة على عدد من صفحات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدت الممثلة في الصور ومقاطع الفيديو أنها كانت تقضي أوقاتاً طيبة مع والدتها، أوجالا، في أحد المتاجر الكبرى في دبي، وذلك بعد أيام قليلة من ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تستمتع بتناول الغذاء مع أصدقاء.

وفي الفيديو الأول الذي شاركه أحد المعجبين للممثلة على «إنستغرام»، كان بالإمكان مشاهدة ديبيكا تتسوق مع والدتها بملابس سوداء بالكامل، حيث كانت تلتقط أثناء التسوق الصور السلفي مع معجبيها. وتعتبر النجمة الهندية من الممثلين الأكثر انشغالاً في صناعة أفلام بوليوود، وتساهم حالياً في مشاريع كبيرة عدة وينتظرها الكثير من الأفلام الكبرى.

ومن المقرر أن تظهر في الفيلم المقبل للمخرج وكاتب السيناريو الهندي، شاكون باترا، وفي الفيلم المقبل «83»، حيث ستلعب زوجة لاعب الكريكيت الأسطوري، كابيل ديف. كما ستلعب دور البطولة في إعادة نسخة هندية لفيلم «المتدرب» مع الممثل أميتاب باتشان، كذلك لديها فيلم من دون عنوان مع الممثل الهندي برابهاس.

عدا ذلك ستلعب دوراً في فيلم «باثان»، حيث ستشاهد إلى جانب النجم شاروخان، كما ستشاهد في فيلم أكشن دراما بعنوان «المقاتل»، حيث ستشارك الشاشة مع الممثل هريثيك روشان للمرة الأولى.