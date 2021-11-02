وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري

المصدر: البيان

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية اليوم الثلاثاء الفنان السوري الكبير صباح فخري.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

ويعد الفنان الراحل أحد المطربين الكبار للأغنية، ومن المطربين الذين اشتهروا بالفن العربي الأصيل، واسمه الحقيقي صبحي أبو قوس، ولكن سبب تسميته "صباح فخري" نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي، الذي اهتم به ورعى موهبته.

وشغل الراحل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية. وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.