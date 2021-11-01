محمد رمضان يتعهد بعدم خلع قميصه على المسرح

المصدر: البيان

أكد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين في مصر، أن محمد رمضان يحصل على تصريح للغناء يسمى تصريح اليوم الواحد، وفقا للوائح النقابات الفنية الثلاث، خاصة أنه ليس عضوا بنقابة الموسيقيين.

وأشار رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين في مصر، منصور هندي، إلى أنه مع كل تصريح يتعهد محمد رمضان بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح، وهو أمر ليس بجديد، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

من جهته كشف مصدر بنقابة الموسيقيين المصريين، السبت، عن توقيع محمد رمضان تعهدا بالالتزام بسلوكيات المهنة، وعدم الغناء عاريا على المسرح.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، و"حينها جلسنا معه واشترطنا عليه الالتزام بالسلوكيات القويمة للفن المصري، وألا يخلع ملابسه على المسرح، وذلك احتراما للجمهور".

وأضاف عبد الباقي: "رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وبالفعل حصل على تصريح، والجميع رأى أنه لم يخلع ملابسه في الجونة".

وأوضح عبد الباقي أن "إقراره يطبق على صعوده المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار(التعهد)".

وأثار الفنان المصري محمد رمضان موجة جدل جديدة مؤخرا إثر نشره فيديو مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا.

وظهر رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام" عاري الصدر.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل "موسى"، وشارك في بطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث المُسلسل في الأربعينات مُرورًا بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

