جومانا مراد تكشف عن الفيلم الذي ندمت على تقديمه وأسباب عودتها من الاعتزال

المصدر: البيان

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد أسباب اعتزالها الفن لمدة 7 سنوات، قائلة رأيت نجوماً كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة ولذلك كنت حريصة أن أكوّن عائلة قبل فوات الاوان. وتابعت: لم أكن أريد أن أسمع كلمة «ستوب»، واندمجت في التمثيل مع أول مشهد لي، عند عودتي للفن».

وأضافت جومانة أن نادية الجندي ونبيلة عبيد أيدا قرارها بالابتعاد لفترة حتى تعود لحياتيها الخاصة، مؤكدة "زوجي شجعني دائما على أن اعود للفن ولكني كنت حريصة أن أعود بشكل أفضل، وخلال فترة الابتعاد لمدة 7 سنوات كنت ست بيت أقوم بتربية الأولاد وأهتم بزوجي، كما أنني أعشق القراءة".

وقالت جومانا خلال لقائها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس": قدمت أفلام "كباريه والفرح وكف القمر والحفلة"، ومشواري في الفن ليس كبيرا، ولكني حرصت على اختيار الأفلام والأدوار بعناية.

وأشارت جومانا إلى انها ندمت على المشاركة في فيلم «لحظات انوثة»، ولكني كنت صغيرة وليس لدي خبرة، ولا أريد ان أقول ندمت بمعناها الحرفي ولكني كنت صغيرة، وعن أفضل الأعمال ونجاحها أشارت إلى تجربة مسلسل «مطلوب رجال» الذي نجح بشدة وكنت أعتقد أن نسب مشاهدته ستكون قليلة ولكن نجح بشدة.