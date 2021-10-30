نجيب ساويرس يثير الجدل حول تكلفة عشائه

المصدر: البيان

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل بشكل كبير في مصر بحديثه عن نفقاته الشخصية خلال "الخروجات" أو تناول العشاء.

وقال نجيب ساويرس في لقاء مع برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2": "مش بصرف كتير في اليوم، لأني بتغدى عند والدتي وبفطر عند والدتي، ولو خرجت في العشا بدفع 3000 أو 4000 جنيه، دلوقتي الأرقام ضربت خالص، كنا زمان بنخرج في الخروجة بـ100 جنيه و50 جنيه و30 جنيه، دلوقتي الأصفار كترت".

وحول أول مصروف حصل عليه في حياته في المدرسة، قال: "أبويا كان بيديني 2 جنيه في الشهر، وكل اللي معايا في الفصل كانوا بياخدوا 10 جنيه، بس هو كان بيدينا 2 جنيه عشان يعلمنا نبقى ناشفين، وطلع صح، لكن أولادي مش فاكر الحقيقة ومراتي هي اللي كانت بتديهم المصروف، وكانت إيديها أنشف مني لأني كنت هبوظهم الصراحة".

وقال ساويرس، إنه لا يصادق رجال الأعمال "لأني بحب أهل الفن والشعر والأدب والكُتّاب.. بحس إني منتمي ليهم، بينما مجتمع رجال الأعمال معظمهم دمهم تقيل، ومليانين بالغيرة"، وفق تعبير الرجل الذي خفض مؤخرا أوقات عمله إلى 4 أو 6 ساعات يوميا "لأني كنت مجنون، بشتغل من 7 صباحا حتى 12 مساء، لا أبحث عن الفلوس الآن ولا مشروعات جديدة، بحاول أقضي وقت مع العائلة وأولادي فقط".

كما لفت إلى هوسه بشخصيات مجلات "ميكي" التي كان يقرأها في الصغر، وهو ما يدفعه لشراء أية ملابس مطبوع عليها صور تلك الشخصيات، معقبًا: "بتخليني أحس إني صغير زي قلبي من جوا".