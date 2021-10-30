تغريدات النجوم.. حفلات فنية وأجواء ساحرة في دبي

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

تلألأت حسابات النجوم على وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار الحفلات الفنية والفعاليات الشيقة والليالي الساحرة التي أقيمت في دبي، التي ترنو إليها أبصار النجوم وتهفو لها قلوبهم، إذ تقف الكلمات عاجزة أمام عظمة ما تبثه دبي وتقدمه من سحر وفرح، لعشاق الفن والإبداع. كما كشفت حسابات النجوم أيضاً عن إنجازات وترشيحات لجوائز عالمية، وأعياد ميلاد لبعض النجوم وأعمال فنية جديدة للبعض الآخر.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بثلة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنانة اللبنانية يارا التي نشرت عبر حسابها على «إنستغرام» مقاطع فيديو لها وهي تغني أغنيتها «صدفة» و«أحبك يا نظر عيني» على هامش مشاركتها في «ستايل ستيشن» في مردف سيتي سنتر بدبي، وسط حماس وفرح كبيرين للحضور. كما أطلت بصورة باهرة لها وكتبت معلقة «كانت أجواء حلوة كتير جمعتنا بالسيتي سنتر مردف بدبي شكراً للجميع».



روعة وجمال

وخطفت الفنانة مايا دياب انتباه متابعيها بإطلالتها الساحرة في صور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» في حفل أرماني في دبي. وهو حفل يقام بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح فندق أرماني في دبي. وعبرت مايا دياب عن روعة تلك الليلة التي أمضتها في دبي، بتعليق كتبت فيه: «ليلة مليئة بالسحر والجمال». وأحيا الفنان المصري محمد رمضان، أول من أمس، ثاني حفل له في دبي، بعد حفله الأول في مهرجان «كل أفريقيا»، وشاركته إحياء الحفل النجمة والمغنية الهندية أورفاشي روتيلا. ونشر عبر حسابه على إنستغرام مقاطع فيديو للحفل، الذي قدم فيه باقة من أشهر أغانيه التي لاقت إعجاب وحماس الجمهور.

واحتفلت الفنانة الإماراتية بلقيس بوصولها إلى 12 مليون متابع عبر صفحتها الرسمية في إنستغرام، حيث كتبت بهذه المناسبة: «12 مليون متابع أحبكم كلكم فرداً فرداً». كما أعلنت عن ترشيحها لنهائيات جائزة هوليوود العالمية عن أغنيتها «انتهى». وحول ذلك، غرَّدت عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: «انتهى» ترشَّحت لنهائيات جائزة هوليوود العالمية، ومجرد وصولي إلى الترشح مكسبٌ، وبإذن الله أكسب لأن الفن الخليجي لا ينقصه شيء للوصول إلى العالمية.



احتفاء وسعادة



وعبّر حسين الجسمي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته «دق القلب» التي غناها باللهجة العراقية، حيث حصدت المركز الأول في الموسيقى عالمياً خلال أسبوع واحد من طرحها، وذلك بعد تجاوزها حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على القناة الرسمية للفنان بموقع يوتيوب وكتب عبر حسابه على «تويتر» معلقاً: «انتم الأول في الترند العالمي، مبروك وشكراً من القلب #Trending #دق_القلب».

وكشف الملحن فايز السعيد عبر حسابه على إنستغرام عن عمله الجديد مع الفنان راشد الماجد وكتب معلقاً: «قريباً يا كبر حظي، كلمات محمد بن سيف الكتبي، ألحان فايز السعيد، غناء راشد الماجد، إشراف فيصل الجاسم».



أعياد ميلاد



وشارك الفنان راغب علامة، جمهوره احتفاله بيوم ميلاد زوجته جيهان علامة، وسط أجواء مليئة بالحب بين الطرفين. وقام علامة بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه على «تويتر» برفقة زوجته مع كلمات تهنئة لها للتعبير عن مدى فرحته بيوم ميلادها، وتمنى سعادة زوجته وعمراً مديداً لها، وكتب معلقاً: «اليوم عيد ميلاد زوجتي، كل عام وانتِ بخير، وعقبال مائة سنة يا زوجتي، ويوم ميلاد سعيد عليكِ».

واحتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الـ49. ونشرت إليسا صوراً من عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام وكتبت على إحداها معلقة: «‏عيد ميلادي». وهنأت الفنانة أصالة نصري الفنانة إليسا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي «تويتر». وكتبت مغردة: «يا حلوة الحلوات يا بطلة كلّ سنة وانتِ عنوان للنجاح.. صديقتي الحبيبة الله يجعل أيامك كلها فرحاً ويمتعك بالصحّة والعافية ويجمعنا.. بأقرب وقت ونعيد الاحتفال بعيدك غاليتي».