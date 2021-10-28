دبي تحتضن العرض الافتتاحي لـ«العم ناجي»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتضنت دبي، أول من أمس، العرض الافتتاحي الكوميدي «العم ناجي»، في فوكس سينما بمول الإمارات، حيث أعلن مهرجان أبوظبي وصناع الفيلم، انطلاق العروض الرسمية للعمل، ضمن فعاليات المهرجان الـ18، في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج. ويأتي هذا الفيلم ضمن أعمال الإنتاج المشترك بالتعاون مع شركة «عكس ميديا للإنتاج» والمنتج والمخرج الإماراتي أحمد زين الهاشمي، وذلك في إطار استراتيجية المهرجان لتمكين صناعة السينما ودعم صانعي الأفلام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بطولة

ويشارك في بطولة فيلم «العم ناجي»، الممثل إبراهيم المريسي، والشخصية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد الكندي، والممثلون: أحمد سيف، عمر حسن، علي الشحي، طارق الحوسني، علي الحجوري، أيمن جبارة، نايف الشاعر، عادل حمر وآخرون، وقد قام بتأليف العمل أحمد زين الهاشمي وساعد في إخراجه محمد العبادي.

ومن جهتها، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي: «كرّسنا مسيرتنا المستمرة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات والعالم، ترسيخاً لمكانة أبوظبي منصة عالمية للإبداع».

قصة جديدة

وقال المخرج أحمد زين الهاشمي، «بعد نجاح فيلم «العم ناجي في الإمارات» قبل ثلاث سنوات، قمنا بالعمل على الفيلم الجديد بقصة جديدة مع الحفاظ على الشخصية الرئيسية، العم ناجي، ومشاركة نجومه بالإضافة إلى آخرين. كما يحافظ الفيلم الجديد على طابعه، الذي يجمع بين الترفيه والكوميديا، مع إضافة العديد من الكليبات الغنائية».

وعبر «الهاشمي» عن شكره لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، لدعمها اللامحدود للمخرجين الإماراتيين الشباب في إنتاج أفلامهم.

يذكر أن فيلم «العم ناجي» هو تحت رعاية رسمية من مدينة عجمان الإعلامية الحرة ودائرة التنمية السياحية في عجمان.