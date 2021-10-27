فنانة مصرية تكشف هروبها قبل 24 ساعة من زفافها

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي عن هروبها من حفل زفافها قبيل بدئه بـ 24 ساعة رغم عقد قرانها وعلم أمها برغبتها بالانفصال مضيفة "أنا مش بطيق الراجل أصلاً.. أنا عدوتهم".

وقالت ناهد السباعي خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "ON"، إنها أخبرت والدتها بعدم الارتياح من الارتباط بهذا الزوج وطلبت منها الانصراف حيث كانتا متواجدتين في مدينة العين السخنة من أجل حفل الزفاف، منوهة إلى أنها حصلت بعض المشاكل وقررت عدم الاستمرار في الزواج لرفضها العيش في مشاكل حتى ولو طفيفة وفق صحف مصرية.



وأضافت: "كان عندي آمال مكنتش مستوعباها لكن أيقنت أن ماحدش ينفع يتغير إلا لما يكون هو عايز يتغير"، مردفة بنبرة ساخرة عن صفات الرجل الذي تنوي الارتباط به : "أنا مش بطيق الراجل أصلاً.. أنا عدوتهم".

من جهة أخرى علقت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة ناهد السباعي، قائلة: "لم أعترض على هروبها رغم أنه تم كتب الكتاب.. وقلتلها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله"، كاشفة: "كنا خلاص في العين السخنة وكنا خلاص هنعمل الفرح وماحستش إنها رافضة قبل الوصول إلى ليلة الفرح".



وتابعت: "أنا اللي واجهت إنهاء الفرح.. وكنت مقتنعة أن دي لحظة فاصلة ماينفعش أخبرها بحاجة عكس اللي حساها كان عندها إحساس عميق يخلينا ننهي الموضوع ".

وقالت السباعي : "لما بحس حد بيقلي جايبنلك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت"، لتعقب والدتها: "دي بتتعب وبتبقى عيانة وكنت بقول لنفسي تكونش بتمثل".