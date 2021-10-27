الأغنية الرسمية لختام «الجونة» ظهرت بها 11 نجمة من 5 بلاد عربية

المصدر: القاهرة ـ البيان

في ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، أطلق المهرجان فيديو أغنية «متعلق بيكي» للمغني أحمد الروبي، وهي الأغنية الرسمية لختام المهرجان، وظهرت بها 11 نجمة من 5 بلاد عربية، وهن (حسب ترتيب الظهور): يسرا، هدى المفتي، فاطمة البنوي، مايان السيد، سارة عبد الرحمن، شيرين رضا، صبا مبارك، تارا عماد، نور اللبنانية، وريا أبي راشد، بالإضافة إلى النجمة هند صبري. الفيديو هو نتاج تعاون بين شركة طيارة لإنتاج محتوى الفيديو الرقمي، مع شركة MAD Solutions التي نسقت ظهور 10 من نجماتها به، وقد سبق للشركتين التعاون في فيديو أغنية «سقفة» بالدورة الثالثة من المهرجان للمغني أحمد الروبي، حيث شارك بالفيديو عدد من نجوم MAD.

هند صبري الشريكة المؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة في طيارة تحدثت عن عمق علاقة شركتها بالمهرجان، قائلة: «هذا هو الإنتاج الثاني لنا لأغنية الختام الرسمية بمهرجان الجونة، إضافة لعدد من الإنتاجات الأخرى قدمناها خلال دورات المهرجان، وهو ما يعكس اهتمامنا وتقديرنا لقيمة المهرجان ودوره، ليس على مستوى السينما المصرية فقط، ولكن لكل السينما العربية، ولهذا حرصنا على تنوع جنسيات النجمات المشاركات، ونتطلع لمزيد من التعاون مع مهرجان الجونة وMAD Solutions».

وأضاف علاء كركوتي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة MAD Solutions قائلاً: «بينما يختتم مهرجان الجونة دورته الخامسة بنجاح وتألق، نحتفل في MAD Solutions بتعاون مثمر ومثير خلال كل دورات المهرجان الذي أصبح محطة رئيسية في أنشطتنا، سواء في نطاق توزيع وتسويق الأفلام، أو إدارة مشاركات النجوم من خلال MAD Celebrity، وهو الذي تُوج بتعاوننا مع طيارة في إنتاج أغنية «متعلق بيكي»، كمقدمة لتعاون في مشاريع أخرى مقبلة».

كان نجوم MAD Celebrity قد ظهروا في فيديو أغنية «ثلاث دقات» للمغني «أبو» بالدورة الأولى من مهرجان الجونة، وسجلت أكثر من 700 مليون مشاهدة على يوتيوب.