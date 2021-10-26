ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري لسبب إنساني

المصدر: البيان

في قرار مفاجئ، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد التنازل عن قضيتها ضد الراقصة سما المصري.

وتعود بداية الأزمة بين ريهام سعيد وسما المصري إلى سبتمبر 2019، حينما تقدم محامي ريهام سعيد ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف. وأيدت محكمة الاستئناف جنح المحكمة الاقتصادية، منتصف أغسطس الماضي، براءة سما المصري في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد.

وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «بعد تفكير طويل ووجع قررت التنازل عن قضية سما المصري لتخفيف مده سجنها».

واستشهدت سعيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ)».

وكانت النيابة العامة قد استأنفت على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة سما المصري في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد. وأحالت سما المصري إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لها تهم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفت عن طريق الهاتف «ريهام سعيد»، وأوكلت لها أموراً لو صحّت لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتس آب».

وبيّنت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتس آب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.