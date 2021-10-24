بعد تعرُّضها لحادث.. ابنة الفنان أحمد زاهر تهاجم الشامتين

المصدر: البيان

هاجمت الفنانة الشابة ملك، ابنة الفنان المصري أحمد زاهر، الشامتين في إصابتها بعد تعرُّضها لحادث.

وقالت ملك، أمس، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «كان فيه أخبار نزلت إني عملت حادثة ومش قادرة متكلمش، بصراحة دخلت أشوف التعليقات رغم إنه مش عوايدي».

وأضافت: «لقيت كمية شماتة في المرض غير طبيعية يا جماعة، ربنا يشفي والله».

كانت النجمة الشابة قد أصيبت بكسور في يدها بسبب حادث لم تفصح عن تفاصيله.

يُذكر أن ملك زاهر شاركت، خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل «نسل الأغراب»، والعمل من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، وفردوس عبد الحميد، ومي عمر، وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.