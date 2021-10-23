«عرسان تيك توك» على مسرح كلباء الخميس

المصدر: كلباء - البيان

تعرض فرقة مسرح الخيمة الوطني يومي الخميس والجمعة المقبلين في مدينة كلباء المسرحية الكوميدية (عرسان تيك توك) تأليف وإخراج الفنان مرعي الحليان وبطولة كل من الفنانين أحمد ناصر محمود القطان حميد عبدالله والفنانة نور.

تتناول المسرحية بأسلوب كوميدي ساخر الحياة في ظل تطبيقات السوشيال ميديا وتستند الحبكة الدرامية لهذا العمل على حكاية شاب وفتاة حديثي الزواج يتدخل في حياتهما صديق الزوج ليقلب الهدوء إلى توتر وإزعاج..كذلك يتناول العرض التكاليف المبالغ فيها في حفلات الزواج والتي تثقل كاهل الأسرة الجديدة وتحملها الكثير من الأعباء المادية.

«عرسان تيك توك» خروج عن المألوف الذي اعتاده الجمهور في الإمارات بالنسبة للأعمال المسرحية الكوميدية فهي تزاوج بين نظام الستكوم في التلفزيون وفضاء المسرح التقليدي.

قدمت الفرقة هذا العرض ولأول مرة عبر بث مباشر على تطبيق تيك توك وشاهده أكثر من 2600 مشاهد..ثم عرضت على مسرح جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة…جمهور مدينة كلباء سيكون على موعد عبر هذا العرض لعودة الحياة إلى خشبة المركز الثقافي بعد توقف دام عاماً ونصف العام بسبب جائحة كورونا..إنها عودة مع مسرح أكثر قرباً من نبض المجتمع وقضاياه اليومية.