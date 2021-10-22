سميح ساويرس يكشف عدد إصابات كورونا في مهرجان الجونة السينمائي

المصدر: البيان

كشف المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، عن عدد إصابات فيروس كورونا (كوفيد 19) التي رُصدت خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وأوضح ساويرس، خلال كلمته في حفل ختام المهرجان، أنه لم يتم تسجيل سوى 4 حالات إيجابية فقط.

وقال، حسبما أفاد موقع «الشروق» الإخباري: «أتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة على كل المجهود المبذول والدعم المباشر لدعم المنظومة في ظل الظروف التي لم تنتهِ لجائحة كورونا».

وأكد أن مهرجان الجونة لم يتعرَّض لأي مشكلات بفضل جهود وزارة الصحة المصرية، مشيداً بنجاح الدورة الخامسة للمهرجان.

يُذكر أنه قد تنافس على جوائز المهرجان هذا العام 16 فيلماً روائياً طويلاً و23 فيلماً روائياً قصيراً و10 أفلام وثائقية، في حين عُرض خارج المسابقة 20 فيلماً مهماً بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.