ماذا قال الشيخ خالد الجندي عن ملابس الفنانات في مهرجان الجونة؟

المصدر: البيان

علّق الداعية المصري خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ما ظهر خلال مهرجان الجونة السينمائي من ملابس وصفت بالعري والتبرج، قائلًا: زي ما الفنانين أعطوا لأنفسهم الحق في نقد الخطاب الديني، لدينا نحن الحق في نقد الخطاب الفني.

وقال الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية dmc، مساء أمس الخميس: نحن كعلماء دين، لسنا سقطًا للمتاع، أو في مؤخرة الركب ومن حقنا نتكلم في الفن، لسنا في حالة تصادم مع منظمي المهرجان، نحن نناقش المعصية ولا نناقش العاصي.

وأضاف الجندي: الفساد الأخلاقي مرفوض، عري النساء مرفوض، كون النساء تتحول لسلعة في سوق النخاسة، وعرض أجسادهن لا يخدم الفن ولا الخلق، ولا الدين ولا الحياة.

واختتم الشيخ خالد الجندي، حديثه: إزاي نجد واحد ينتمي للدين ويسرق ويرتشي ويسيء لجيرانه، مشددًا على أن مصيبتنا ليست في القيم الدينية بل في تطبيق الدين، وأن هناك أمورًا في الدين لا نحسن تطبيقها.