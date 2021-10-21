سمية الخشاب تشكر رونالدو على أحلى هدية عيد ميلاد

المصدر: البيان

شكرت الفنانة سمية الخشاب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أدائه الرائع في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام أتالانتا الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي انتهت بفوز مان يونايتد 3 – 2.

وقالت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "شكرًا يا رونالدو على الجون الجميل بجد أحلى هدية عيد ميلاد، ويا سولشاير أنت فلتت من تحت إيدي المرة دي.. على الله تخيب تاني".



وصادف أمس الأربعاء عيد ميلاد الفنانة سمية الخشاب فهي من مواليد 1966، حيث وُلدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني في عام 1993.

وتألقت النجمة سمية الخشاب على ريد كاربت فيلم "أميرة"، وذلك قبل عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مساء الثلاثاء الماضي.

وظهرت سمية الخشاب بفستان فضي رائع، كما ارتدت عقدًا مميزًا في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي وفق موقع فيتو.

وتزوجت سمية الخشاب للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا، وكان زواجها تقليديًا وانتهى بالانفصال، وذلك لرفض زوجها الأول التمثيل.

ونجح مانشستر يونايتد في انتزاع فوز صعب من ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3–2 أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجوعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الفريق الإيطالي قد تقدم بهدفين سجلهما كل من ماريو باساليتش في الدقيقة 15، وميريح ديميرال في الدقيقة 28، لكن مانشستر يونايتد نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عبر كل من ماركوس راشفورد في الدقيقة 53، والمدافع هاري ماجواير في الدقيقة 75، قبل أن يختتم البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة فريقه القوية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وصالح الفريق الإنجليزي جماهيره، عقب سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث كان الفريق قد حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات خاضها في كل البطولات، وجاء ذلك الفوز على فياريال الإسباني في الجولة الثانية بالمجموعة ذاتها من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة في مباراتين من أخر ثلاث مباريات خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام ليستر سيتي بنتيجة 2–4، ومن قبلها التعادل 1–1 مع إيفرتون، وقبل ذلك الخسارة أمام أستون فيلا صفر – 1 والخروج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد ويستهام بالخسارة صفر – 1.