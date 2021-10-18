زين عوض تحلق في سماء مهرجان «الجونة السينمائي»

المصدر: الجونة ـ البيان

حلقت الفنانة الأردنية زين عوض التي أطلق عليها الإعلام الأردني لقب «فراشة الأغنية الأردنية» في سماء مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الخامسة المنعقدة هذه الأيام في مدينة الجونة الساحلية في مصر، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الجميلة والراقية التي اعتمدتها في ليالي وسهرات المهرجان بتوقيع مصمم الأزياء العالمي فؤاد سركيس.

ويأتي حضور زين في «الجونة السينمائي» تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته في «مهرجان جرش» للثقافة والفنون الشهر الماضي، والذي أتبعته بنجاح آخر حققته في حفل ختام «مهرجان الأردن للإعلام العربي».

إلى ذلك.. ستواصل زين بعد عودتها إلى العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع المقبل، تحضيراتها النهائية لإطلاق عمل عاطفي بعنوان «من بعد ما نسيتك»، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تصوير عمل وطني لفلسطين بعنوان «ارفع ايدك عليها».