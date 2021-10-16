اعتداء وحشي على الفنانة دوللي شاهين

المصدر: البيان

تعرضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بالاعتداء بالضرب بطريقة وحشية من قبل مجهولين، ما جعلها تدخل على إثرها أحد المستشفيات الشهيرة، بعد إصابتها بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

وانتهى المخرج حازم فودة من تصوير أكثر من ثلثي مشاهد مسلسله «المماليك» الذى تقوم ببطولته الفنانة دوللي شاهين و رانيا يوسف وبيومى فؤاد حيث انتهى من تصوير 75% من مشاهد العمل بالديكور المخصص له بمنطقة شبرامنت بالقرب من الهرم، وتبلغ حلقات المسلسل المسلسل 60 حلقة وفق موقع فيتو.

وتؤدي دوللى شاهين شخصية نانى خبيرة الأبراج، حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في عدد من الأماكن بطريق المنصورية ومن المقرر عرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل.



ويضم المسلسل الفنانين رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان، رامى غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، المشرف على الانتاج احمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر، إنتاج شركة بيست ميديا، ومن إخراج حازم فودة.

ويذكر ان آخر أعمال المطربة دوللي شاهين في الدراما مسلسل "راس الغول" للنجم الراحل محمود عبد العزيز، وتدور أحداثه حول يقع في يد رفضل الغول جهاز لوحي مسروق يخص وزيرة الصحة، وأثناء محاولة إعادة الجهاز لها يتورط فى سلسلة متشابكة من العقبات بسبب محتوى سري على الجهاز، وخلال محاولة هروبه يواجه الكثير من مشاكل ماضيه الغامض وتتوالى الاحداث.

ولدت دوللي في لبنان في عام 1985، ودرست الصحافة وتصميم الجرافيك والموسيقى، بدأت العمل في السينما المصرية في عام 2006 عندما تعاونت مع المخرج خالد يوسف في فيلم (ويجا)، وتبعته دوللي بأفلام الشياطين: العودة، نمس بوند، المش مهندس حسن.

شاركت بالتمثيل في التليفزيون اللبناني للمرة الأولى من خلال مسلسل (لقاء) في عام 2011. وقدمت في الدراما المصرية مسلسل أدهم الشرقاوي والمسلسل الكوميدي شريف ونص.