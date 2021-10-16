تغريدات النجوم.. ترويج لأعمال فنية جديدة

المصدر: دبي - جاسم حمد

شهدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة نشاطها، إذ تنافس نجوم الغناء في الكشف عن أعمالهم الفنية الجديدة، كما كشفت عن أبرز التحضيرات التي يمضي بها النجوم في هذا السياق.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنان حسين الجسمي الذي طرح أغنيته الجديدة «دق القلب» باللهجة العراقية، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وكتب مغرداً على حسابه على «تويتر» «دق القلب دماره.. أستاهل دماره خل تحرقني ناره خلاني واكع بالعشك وما اطفيها الجكاره كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين توزيع ومكساج حسام كامل». ونشر على حسابه الرسمي على «»إنستغرام«صورة له وكتب عليها»دق القلب«»مليون ونص في يوم واحد نجاح يليق بالجيل«

مجموعة صور

من جهته، نشر الفنان والملحن الإماراتي، فايز السعيد في حسابه على «إنستغرام» مجموعة من الصور إحداها مع الفنانة العراقية رحمة رياض، في الاستوديو الخاص به، ويترقب الجمهور ما يمكن أن يكون فايز ورحمة يحضران له وكتب معلقاً:»نورتني خيتي وحبيبة قلبي وعشرة عمر النجمة العراقية رحمة رياض.. وإخواني المبدعين المخرج بسام الترك والموزع المبدع زايد نديم.. وبنت الاستوديو الفنانة ديم«.

وبدوره، نشر الفنان عبد المجيد عبدالله على حسابه على «تويتر» تغريدة كتب فيها: « كل القصة /‏ عبد المجيد عبدالله حصرياً على تطبيق «فن بوكس» موعد الحلقة الأولى 19 أكتوبر 10 مساءً توقيت السعودية، في كل القصة سأشاطركم حبايبي التفاصيل عن ألبومي «عالم موازي» ومشواري الفني بتشوفوها على فن بوكس في ثلاثة أجزاء».

وأطل المخرج السوري عارف الطويل بصورة تجمعه مع النجم الإماراتي جابر نغموش على حسابه الرسمي»إنستغرام«وكتب معلقاً» بعد مسلسل جمرة غضى وحاير طاير وطماشة وحظ يا نصيب عدت والتقيت مع صديقي النجم الإماراتي جابر نغموش في مسلسل (إسمع وشوف) الذي يجري تصويره حالياً في مسقط من إنتاج سلطنة عمان نلقاكم في رمضان».

وأبهرت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على حسابها»تويتر«بنشرها عدة صور لها من مهرجان الجونه وكتبت على إحداها» منلتقي اليوم بافتتاح مهرجان الجونه على السجادة الحمراء متحمسة لأحضر أهم الأفلام العربية والعالمية المشاركة بالمهرجان المشرف والراقي شو أكتر لوك حبيتو من الدورات السابقة؟».

حفل غنائي

وأشارت الفنانة المصرية سمية الخشاب إلى ذهابها لمهرجان الجونة على حسابها الرسمي»تويتر«من خلال تغريدة كتبت فيها»انا رايحه مهرجان الجونه«. ونشرت الفنانة هيفاء وهبي على حسابها على«إنستغرام» صورة تجمعها مع الفنان وائل كفوري اللذان يستعدان لإحياء حفل غنائي يجمعهما سوياً في دبي، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 من شهر نوفمبر المقبل، إذ سيقدمان باقة مميزة من أشهر اغنياتهما المحببة لدى الجمهور. ونشرت الفنانة نوال الزغبي على حسابها على»تويتر«صورة لها مع تغريدة كتبت عليها»شاهدوا غداً الحلقة الأولى من برنامج «المجهول» يوم السبت 16 أكتوبر الساعة التاسعة والنصف بتوقيت بيروت).