ماذا قال محمد رمضان عن فيديو رقصه مع المضيفات؟

المصدر: البيان

رد الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بسبب رقصه مع المضيفات في الطائرة، والجدل الكبير الذي أثاره، قائلاً "بتبسط طول الوقت بحب اسمع ميوزيك".

وعن أغنية جو البنات، الأغنية الرسمية لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قال "مبسوط أن الأغنية أول إنتاج لـ يونيفرسال ميوزك، أول أغنية عربية، وبشكر مهندس نجيب ومهندس سميح"، وفقا لصحيفة الوطن.

وقد تصدرت الأغنية تريند "غوغل"، أحد محركات البحث على غوغل، والتي تم عرضها خلال الدورة الجديدة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي

وتأتي أغنية محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي "ريد وان"، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني إخراج الكليب.

وكان الفنان محمد رمضان نشر فيديو تظهر فيه مضيفتان وهما ترقصان معه على أنغام إحدى أغانيه التي تم طرحها مؤخرا، وذلك أثناء توجهه إلى "الجونة".

وأعاد الفيديو إلى الأذهان أزمة الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي مؤخرا بعد سماحه للفنان محمد رمضان التواجد بقمرة القيادة، حيث تسبب الفعل في خضوع الأخير لسلطة الطيران المدني، والتي قضت بإلغاء رخصة الطيران الخاصة به مدى الحياة ومعاقبة مساعده، بوقف رخصته لمدة عام كامل.