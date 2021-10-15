«الشارقة السينمائي» يناقش مستقبل صناعة الرسوم المتحركة

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أول من أمس، الفنان العالمي بريان فيرغسون، من شركة ديزني، وصانع الأفلام والرسام الإماراتي محمد فكري، والمخرج والمنتج الإماراتي فاضل سعيد المهيري، في جلسة حوارية عقدت (عن بعد) تحت عنوان «تطور الرسوم المتحركة في إنتاج الأفلام»، أدارتها بتول التميمي أحد المحكمين الواعدين، لمناقشة واقع صناعة الرسوم المتحركة وآفاقها المستقبلية.

وحول مراحل تطور صناعة الرسوم المتحركة، قال بريان فيرغسون خلال الجلسة: «على الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدتها صناعة الرسوم المتحركة بفضل الوسائل التكنولوجية، إلا أنها حافظت على جوهرها ورسالتها، ومع أهمية إتقان مهارات استخدام الحاسوب في هذا المجال، إلا أن هذه الصناعة تتضمن مهارات أخرى مثل تحويل الشخصيات إلى رسوم متحركة، كما تتطلب فهماً لمبادئ الفيزياء والسرعة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب».

طرق خاصة

بدوره قال صانع الأفلام الإماراتي محمد فكري: «لم تشهد صناعة الرسوم المتحركة في المنطقة تغييراً حقيقياً في ظل تمسك الكثير من رواد هذه الصناعة بطريقتهم الخاصة في تصميم وعرض المواد».

وأكد المخرج الإماراتي فاضل المهيري أن صناعة الرسوم المتحركة اليوم تشهد إقبالاً متزايداً لا سيما منذ أزمة جائحة «كورونا»، وبشكل خاص الأفلام التي تقدم محتوى تعليمياً وترفيهياً للأطفال، مشيراً إلى أن صناعة الرسوم المتحركة شهدت تغييرات عديدة على مدار العقد الماضي، وأبرزها الرقمنة، فالمشهد الذي كان يتطلب من الرسام مدة خمس دقائق لتصميمه لا يستغرق اليوم أكثر من 30 ثانية.

جولة المدارس

وفي السياق واصل المهرجان جولته بين مدارس الدولة، حيث أخذ الطلاب، أول من أمس، في رحلة عبر ثقافات من مختلف بلدان العالم، من خلال 12 فيلماً قصيراً أبرزها «توليب» و«الرجل الصغير الكبير» و«مجرد طفل» و«طعم حلو للظلام» إلى جانب الفيلم الطويل «الجري عكس الرياح».

ونجحت عروض أفلامه التي تقدم على منصته الإلكترونية، في جمع متابعين ومشاهدين من مختلف بلدان العالم، حيث شاهد طلبة المدارس العروض بالتزامن مع أقرانهم، وجمهور كبير من المشاهدين من داخل الإمارات وخارجها.

ويعرض المهرجان في يومه الختامي الجمعة 15 أكتوبر 10 أفلام قصيرة، وفيلماً طويلاً، وفيلماً وثائقياً، حيث تستضيف السينما الرئيسية ستة من الأفلام القصيرة، التي تتناول واقع الإنسان من وجهة نظر الأطفال.